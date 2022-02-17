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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИДе заявили, что не готовы к имитации диалога по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия готова к серьезному диалогу с США по гарантиям безопасности

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил в Совбезе ООН, что Россия готова к серьезному диалогу с США по гарантиям госбезопасности, а не его имитации, передает РИА «Новости».

Вершинин отметил: Москва надеется, что рассмотрение ее реакции на ответ США будет «глубоким и серьезным». У России есть суверенное право думать о своей национальной безопасности и перемещать вооруженные силы туда, где они могут быть необходимы для защиты государства, подчеркнул дипломат.

Вершинин также назвал безосновательными и опасными инсинуации о планах «нападения» России на Украину, так как они добавляют напряженности в и без того напряженную атмосферу.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не пойдет на компромиссы по основным принципам.

1 февраля официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс подтвердил получение от России ответа на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и украинской проблеме. Он подчеркнул, что Вашингтон остается полностью привержен диалогу для решения вопросов безопасности и продолжит тесно координироваться со своими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

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