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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США заявили о готовности принять критику в случае «ненападения» России на Украину

Блинкен: США «с радостью» примут критику, если не оправдается их прогноз о «вторжении» на Украину

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Совбезе ООН, что США с облегчением воспримут ненападение России на Украину как смену курса, сообщает РИА «Новости».

«Если Россия не вторгнется в Украину, мы воспримем это с облегчением. Это будет означать, что Россия изменила курс, и наши прогнозы оказались неверными», — заявил Блинкен.

По его словам, для всех это будет «более предпочтительным развитием событий, нежели то, что происходит сейчас», и в этом случае США «с радостью» примут критику «от кого угодно».

Блинкен также призвал российские власти объявить об отсутствии намерений нападать на Украину, затем отвести войска от украинской границы и приступить к дипломатическому урегулированию ситуации.

Тема планируемого «вторжения» России на Украину активно раскручивается на Западе еще с прошлого года. США указывают на усиление сил России около украинских границ и угрожают Москве новыми санкциями в случае эскалации. Между тем Москва неоднократно опровергала наличие планов по нападению на Украину, напротив, указывая на готовящуюся Киевом силовой операции в Донбассе. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что эскалация на Украине развивается лишь в «мозгах» Запада.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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