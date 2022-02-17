Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Тарасова объяснила, почему Валиева не примет участие в показательных выступлениях 20:49
В России могут запретить продажу алкоголя людям младше 21 года 20:49
Фигуристка Валиева не примет участие в показательных выступлениях на ОИ-2022 20:43
Первый эшелон с российскими военными вернулся домой после учений в Крыму 20:27
Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения Путина» на Украину 20:13
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети 20:09
Трюдо обвинил канадскую оппозицию в финансовом подогреве из-за рубежа 19:57
Песков прокомментировал слова Байдена о новом сроке «нападения» РФ на Украину 19:54
Зеленский рассказал, как связано признание Россией ДНР и ЛНР и вступление Украины... 19:53
Винер-Усманова о прокате Валиевой: какое счастье, что я этого не видела, это ужас 19:53

Байден «сбежал» от журналистов после своей речи об Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден зачитал речь об Украине 15 февраля и довольно быстро ушел с трибуны, проигнорировав журналистов. На это обратили внимание на телеканале Fox News.

Во время своей речи Байден утверждал, что не верит в желание россиян воевать с Украиной, однако возможность «нападения» остается.

Один из ведущих отметил, что Байден после речи ответил на «ноль целых ноль десятых» вопросов, и такое поведение для Байдена является «очень редким». При этом Байден заявил, что будет «держать в курсе».

Обозреватель Fox News Джо Конча прогнозирует, что Байден не будет решать насущные проблемы, такие как пограничный кризис или законы о реформе залога, во время своего выступления о положении в стране. Конча также заявил, что если глава Белого дома делает подобные заявления, то должен ответить хотя бы на несколько вопросов прессы, а не «уноситься».

Ранее Байден заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину в ближайшее время очень высока. По его словам, есть «все признаки» того, что Россия готова напасть на Украину в ближайшие несколько дней.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть