Песков прокомментировал слова Байдена о новом сроке «нападения» РФ на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США Джо Бадена нагнетают обстановку. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», — сказал Песков.

Ранее Байден заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину в ближайшее время очень высока. По его словам, есть «все признаки» того, что Россия готова напасть на Украину в ближайшие несколько дней.

Он добавил, что у Вашингтона есть основания полагать, что российская сторона участвует в операции «под ложным флагом», чтобы иметь предлог для вмешательств.

Ранее The Sun писала, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля. Когда «предсказание» не сбылось, в материале появились изменения. Отсутствие атаки The Sun объяснил так — «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках».