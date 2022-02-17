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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ООН считают, что напряженность вокруг Украины впервые достигла максимума с 2014 года

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Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что напряженность вокруг Украины к настоящему времени достигла максимального уровня с 2014 года.

Ди Карло отметила, что к этой ситуации можно относиться по-разному, однако это не отменяет того, что она «крайне опасна».

«Повсюду слышны спекуляции и обвинения в связи с возможным военным конфликтом», — сказала дипломат на заседании Совбеза ООН.

Она также завила, что продвижения по выполнению минских соглашений почти нет. По словам Ди Карло, ООН также призывает все стороны конфликта в Донбассе к максимальной сдержанности на фоне обстрелов, зафиксированных ранее 17 февраля.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в четверг сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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