В ООН считают, что напряженность вокруг Украины впервые достигла максимума с 2014 года

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что напряженность вокруг Украины к настоящему времени достигла максимального уровня с 2014 года.

Ди Карло отметила, что к этой ситуации можно относиться по-разному, однако это не отменяет того, что она «крайне опасна».

«Повсюду слышны спекуляции и обвинения в связи с возможным военным конфликтом», — сказала дипломат на заседании Совбеза ООН.

Она также завила, что продвижения по выполнению минских соглашений почти нет. По словам Ди Карло, ООН также призывает все стороны конфликта в Донбассе к максимальной сдержанности на фоне обстрелов, зафиксированных ранее 17 февраля.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в четверг сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».