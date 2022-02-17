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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден назвал новый срок «нападения» России на Украину

Байден заявил, что РФ может напасть на Украину «в ближайшие несколько дней»

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Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину в ближайшее время очень высока. Об этом пишет The Telegraph.

«У нас есть основания полагать, что они участвуют в операции под ложным флагом, чтобы иметь предлог для вмешательств... Также есть все признаки того, что Россия готова напасть на Украину в ближайшие несколько дней», — считает Байден.

Он сказал, что «дипломатический путь» все еще существует, и что госсекретарь Энтони Блинкен «расскажет, что это за путь» в своем грядущем выступлении в ООН.

Ранее The Sun писала, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля. Как пишет издание со ссылкой на «данные американской разведки», в «наступлении» должны участвовать 200 тыс. военных. Также, по мнению журналистов таблоида, киевские военные и правительственные центры управления якобы будут подвергнуты шквалу авиаударов.

Когда «предсказание» не сбылось, в материале появились изменения. Отсутствие атаки The Sun объяснил так — «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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