Джонсон назвал сообщения об обстреле ДНР и ЛНР попыткой дискредитации Киева

Сообщения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) об обстрелах со стороны Украины — это «инсценировка для дискредитации» киевских властей, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, слова которого приводит ТАСС.

«Я бы хотел рассказать о более приятных новостях [по теме Украины], но должен сказать, что картина происходящего остается очень мрачной. Сегодня, как вы наверняка уже знаете, детский сад был обстрелян, что, как мы понимаем, было инсценировкой [провокации] для дискредитации украинцев с целью создать предлог, ложную причину для российских действий», — сказал глава британского правительства.

Такое заявление он сделал в разговоре с журналистами при посещении базы королевских ВВС в английском Уоддингтоне.

Ранее в ЛНР связали обострение ситуации в Донбассе с приездом Зеленского.

Обострение в Донбассе также прокомментировали в Кремле.