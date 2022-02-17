Заместитель посла США в России Барт Горман выслан из РФ

Москва выслала из РФ заместителя посла США Барта Гормана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

США в свою очередь считают, что высылка была необоснованной и обещают ответить на эту меру.

О высылке Гормана стало известно после визита посла США Джона Салливана в МИД России.

Накануне Салливан прибыл в резиденцию Министерства иностранных дел России и покинул здание спустя 15 минут. Американский дипломат отказался комментировать журналистам цель своего визита.

Он также не стал подтверждать получение ответа Москвы на письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.