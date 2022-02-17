Посол США посетил МИД

Посол США в России Джон Салливан прибыл в резиденцию Министерства иностранных дел России, где ему, как ожидается, могут вручить ответ Москвы на письмо Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва опубликует свою реакцию на ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ американской стороне; это произойдет 17 февраля.

В начале февраля США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.