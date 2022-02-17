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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Ученый заявил о преимуществах Китая от конфликта России и Запада на Украине

Ученый Кашин назвал беспроигрышной для Китая ситуацию на востоке Украины

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Tyrone Siu/Reuters

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики (ЦКМЕИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин заявил, что действия России, связанные с жесткой дипломатией и продвижением своих условий в конфликтной ситуации на востоке Украины, будут иметь для Китая позитивный эффект. Об этом сообщает «Лента.ру».

Кашин подчеркнул, что текущая ситуация, которая сложилась между Киевом и Москвой, в общем является беспроигрышной для Пекина, вне зависимости от итогов переговоров по гарантиям безопасности с США и Североатлантическим альянсом.

«Если Россия не добивается удовлетворения своих требований по гарантиям безопасности, то Европа превращается в очаг перманентной военной напряженности, к которому прикованы значительные военные силы США. Это идет вразрез со стратегией Вашингтона, пытающегося концентрировать свои ресурсы на Тихом Океане», — рассказал Кашин.

Он подчеркнул, что с другой стороны, удовлетворение Западом требований России по гарантиям безопасности может создать «мощнейший прецедент», который может использовать КНР в политике в Азии.

Ранее представительство Китая в Евросоюзе выступило против расширения НАТО, назвав этот процесс бесполезным для глобальной безопасности.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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