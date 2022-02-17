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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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США и Эстония обратились к РФ по деэскалации кризиса вокруг Украины

США и Эстония призвали РФ к «немедленной» деэскалации кризиса вокруг Украины

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РИА «Новости»

США и Эстония призвали Россию предпринять немедленные шаги для деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины, в том числе путем отвода войск от украинской границы в места их постоянного дислоцирования. Об этом сообщает РИА «Новости».

«России необходимо предпринять немедленные шаги в целях деэскалации текущего кризиса, вернув свои войска на их постоянные базы и взяв на себя обязательство найти дипломатические пути решения ситуации», — говорится в заявлении по итогам встречи руководителя МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Также Штаты и Эстония призвали Белоруссию «соблюдать свои международные обязательства, в том числе по линии ОБСЕ, и воздержаться от дальнейшего нагнетания напряженности».

Ранее в Минобороны России сообщили, что танковая армия Западного военного округа (ЗВО) направилась в пункты своей постоянной дислокации после завершения плановых учений в Крыму.

После этого танки подготовят к дальнейшим учениям.

Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых принимают участие все военные округа РФ, флоты и Воздушно-десантные войска, закончится 20 февраля.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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