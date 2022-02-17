Захарова обвинила Зеленского в ограничении свободы слова

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова: Зеленский устроил неподконтрольным телеканалам «капут демократии»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости распространить вещание Украинского телевидения в Донбассе.

«Сколько телевизионных каналов на Украине закрыл ЗеПрезидент? Игра такая, наверное. Все, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись — капут демократии», — написала она.

Заявление Зеленского прозвучало в День единения — призванный показать единство украинцев праздник, который прошел 16 февраля, — во время визита украинского лидера в Донецкую область.

Ранее Захарова призвала министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предоставить доказательства того, что Лондон не планирует нападать на Россию.

До этого она заявила о безразличии российских властей к заявлениям генсека НАТО Столтенберга.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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