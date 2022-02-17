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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ЛДПР разработали законопроект о частичном запрете рекламы на ТВ

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о запрете рекламы на ТВ по вечерам

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Пресс-служба ЛДПР

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе планируют внести на рассмотрение законопроект, запрещающий прерывать рекламой транслируемые на телеканалах в вечерние часы фильмы и программы. Об этом сообщает один из авторов документа Ярослав Нилов в Telegram.

«Ограничить рекламный контент во время трансляции телепередач и художественных фильмов с 18 до 23 часов. А программы короче 15-ти минут вообще не прерывать спонсорской рекламой», — написал Нилов.

Парламентарий прикрепил к публикации текст законопроекта и пояснительную записку, в которой среди прочего отмечается, что нововведение «позволит гражданам полноценно отдохнуть после трудового дня». Депутаты ЛДПР подчеркнули, что реклама во время фильмов и передач раздражает россиян.

Изменения предлагается внести в часть 4 статьи 14 закона «О рекламе».

Ранее в ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного с коронавирусом председателя Владимира Жириновского. Зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов назвал состояние Жириновского стабильным и выразил надежду на то, что в скором времени он вернется к работе.

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