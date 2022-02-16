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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Представитель МИД Захарова посоветовала Байдену уволить своих аналитиков

Захарова призвала Байдена уволить аналитиков, предсказавших обострение ситуации на Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Президенту США Джо Байдену следует уволить своих аналитиков, предсказывавших обострение ситуации вокруг Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Байден призвал россиян не воевать против украинцев. Американский президент объяснил, что США не имеют намерений по отправке на Украину своей армии, если там начнется война. Он также добавил, что «не верит, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной».

«Меня поразило другое — он ссылался на неких аналитиков, так их увольнять надо, таких аналитиков, которые предсказывают войну двух государств, оба из которых эту войну отвергают», — сказала Захарова.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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