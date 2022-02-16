Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Госдепе заявили, что Россия продолжает стягивать войска к границе... 23:18
Ученые предупредили о вреде злоупотребления мелатонином в целях улучшения сна 23:06
Мужчина три дня пролежал в лесу рядом с телом жены 22:58
Волочкова: мне без разницы, что Валиева выпила и сделала для того, чтобы... 22:55
Госдеп США прокомментировал слова Путина о «геноциде» в Донбассе 22:54
Немецкая чемпионка ОИ прокомментировала допинг-скандал с Валиевой 22:49
Терещенко оценил соперника сборной России по полуфиналу ОИ-2022 22:39
В НАТО перестали обозначать точную дату «вторжения» России... 22:28
Во Франции узнали, что Путин не станет принимать в расчет инициативу о признании... 22:17
Минсельхоз назвал четыре товара, которые могут подорожать в этом году 22:04

Захарова попросила МИД Британии доказать отсутствие планов «нападения» на Россию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга призвала главу британского МИД Лиз Трасс предоставить доказательства того, что Лондон не планирует нападать на Россию.

«Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать. <...> Возможно, Британия хочет на нас напасть», — заявила она.

Захарова напомнила, что британский боевой эсминец в июне 2021 года вторгся в российские территориальные воды, и этот инцидент, возможно, тоже можно назвать «репетицией» «нападения» Соединенного Королевства на РФ.

«Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс», — предложила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. Она призвала западных партнеров прекратить нагнетать истерию по поводу «вторжения».

Ранее Лиз Трасс заявила, что вероятность вторжения России на Украину высока. Она полагает, что отвлекающий маневр может произойти «в ближайшие дни» и в случае «вторжения» Россия сможет быстро дойти до Киева. Между тем российские политики устали объяснять, что Москва не планирует никакого «вторжения» и стали шутить на эту тему.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть