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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Совбезе РФ предупредили о новых провокациях в Донбассе

Замсекретаря Совбеза РФ Попов: перенасыщение Украины оружием грозит Донбассу новыми провокациями

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что при нынешней концентрации украинских войск на границе Донбасса хватит и случайного выстрела, чтобы вооруженный конфликт вспыхнул с новой силой, пишет «Российская газета».

Он подчеркнул, что «перенасыщение» Украины «оборонительными» видами вооружений могут вызвать у некоторых руководителей военного ведомства этой страны и представителей националистических группировок на границе с Луганской и Донецкой республиками иллюзию непобедимости, толкнуть их к провоцированию открытого военного столкновения, а также демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств-«спонсоров» к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина вовсю готовится к наступлению на Донбасс. Так, отметил Нарышкин, боеспособные части украинской армии уже сосредоточены у линии соприкосновения. Целью, по мнению главы СВР, является не только уничтожение народных республик, но и втягивание России во внутриукраинский конфликт.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР ДНР Эдуард Басурин также сообщил, что Киев перебросил в Донбасс дивизион С-300 и стягивает к границе реактивные системы залпового огня для подготовки наступления.

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