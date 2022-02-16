Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о «вторжении» России на Украину на брифинге, трансляция которого ведется на сайте МИД РФ.

«Извините, что немного задержалась. Проверяла, вторгаемся — не вторгаемся. Нет, не вторгаемся», — сказала она.

Ранее Захарова пошутила над массовым отъездом украинских депутатов из страны.

Другие шутки политиков и журналистов о «вторжении» России на Украину — в материале «Газеты.Ru».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Так, британский таблоид The Sun ранее заявил, что Россия якобы «вторгнется» на Украину в 3.00 по киевскому времени (4.00 мск) 16 февраля.