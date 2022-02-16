Попавший под санкции США украинский юрист сам подал заявление против себя

Украинский юрист, экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов объявил, что подал против самого себя заявление о преступлении после попадания в санкционный список США. По его словам, за счет этого он рассчитывает доказать свою невиновность.

«Я прочитал все про себя в пресс-релизе США, что такой-сякой — подрывал реформы, давил на генерального прокурора, давил на главу Конституционного суда. Я хочу за это в тюрьму! Я пришел и сам написал заявление о преступлении. Смотрите, я требую, официально я обратился, создать международную группу вместе с США по расследованию всего, что они написали», — сказал Портнов в эфире телеканала «Украина 24».

Как отметил юрист, он требует изъять все его декларации о доходах и налогах, а также провести проверку его посещений судебных учреждений — «я хочу, чтобы они вывернули все наизнанку».

Ранее сообщалось, что минфин США ввел санкции против Андрея Портнова, использовав для этого закон Магнитского.