В Литве ЛГБТ-мигранты объявили голодовку

Мигранты, причисляющие себя к ЛГБТ-сообществу, вышли на акцию протеста в литовском Пабраде, передает Delfi. По информации агентства, демонстранты потребовали от властей Литвы прекратить психологическое давление на них с требованием покинуть Литву добровольно.

По предварительным данным, в акции участвуют более 30 человек, которые проживают в отдельном секторе города. С 14 февраля демонстранты объявили голодовку, демонстративно повесив продовольственные пайки, которыми их снабжают литовские власти, на забор с колючей проволокой, окружающий центр Пабраде.

При этом в центре для беженцев информацию об акции протеста пока не подтверждают, заявляя, что некоторые мигранты могут отказываться от приема пищи, поскольку им просто не нравится местная еда. Однако в Литовской лиге геев, напротив, констатируют факт начала голодовки среди ЛГБТ-беженцев.

Ранее сообщалось, что ЛГБТ-активисты в Польше пытаются спасти корову-транссексуала от бойни.