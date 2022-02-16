В США заявили, что российские хакеры проникли в сети ключевых объектов на Украине

Связанные с российским правительством хакеры смогли проникнуть в компьютерную сеть министерства обороны, министерства энергетики и других ведомств Украины, сообщает газета The Washington Post.

По словам источника издания, высокопоставленного сотрудника американской администрации, Москва теперь имеет возможность приостановить работу электроснабжения, транспорта, финансовой системы и телекоммуникаций на Украине.

«Мы не знаем, намерены ли они сделать это, но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», — указано в сообщении.

Ранее на Украине перестали работать сайты Минобороны, ВСУ и банковские приложения.

Агрессором Украина называет Россию, Киев уже неоднократно обвинял Москву в причастности к кибератакам. Российские власти не раз опровергали подобные обвинения.

В результате кибератаки 15 февраля сайты украинских военных ведомств перестали открываться. На сайте Минобороны отображается сообщение: «Сайт находится на техническом обслуживании».