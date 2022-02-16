Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле отреагировали на обращение Байдена к гражданам России 12:40
Продукты на Украине в 2021 году дорожали быстрее, чем в России 12:37
Тренер женской сборной России по биатлону заявил, что покинул свой пост 12:36
Песков рассказал о реакции Путина на обращение депутатов по признанию ЛНР и... 12:32
Бритни Спирс представила поклонникам нового члена семьи 12:30
Зависимая от пластики женщина сделала себе «нос Барби» и «кошачьи... 12:28
Госавтоинспекция напомнила о ПДД для коров и лошадей 12:28
В Екатеринбурге «южане» избили женщину и ее дочь 12:24
В МИД Белоруссии объяснили, что будет с российскими военными после завершения... 12:22
В Швеции решили вопрос с вступлением в НАТО 12:16

Финляндия повысила степень готовности армии из-за ситуации вокруг Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Силы обороны Финляндии подняли уровень внутренней готовности, передает Yle. Как заявил представитель минобороны страны, полковник Торсти Астрен, это решение означает усиление охраны и надзора, а также привлечение личного состава для наблюдения за оперативной обстановкой.

По его словам, уровень готовности сил Финляндии установили на отметке «B», что соответствует второму пункту в четырехбалльной шкале угрозы — первый уровень «А» означает низкую опасность, а четвертый «D» говорит о самой высокой.

При этом председатель комитета финского парламента по обороне Илкка Канерва отметил, что увеличение уровня готовности сил страны связано с ростом напряженности вокруг Украины на фоне сообщений о возможном «вторжении» России.

«Мы были бы в особом положении, если бы сказали, что то, что происходит там (на Украине) или в Европе, вообще не имеет никакого отношения к нашему образу жизни. Да, это (повышение уровня готовности сил) знак того, что мы следим за развитием ситуации и осознаем, какие процедуры следует использовать здесь в будущем», — подчеркнул депутат.

Ранее в МИД России призвали западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть