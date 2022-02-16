Финляндия повысила степень готовности армии из-за ситуации вокруг Украины

Силы обороны Финляндии подняли уровень внутренней готовности, передает Yle. Как заявил представитель минобороны страны, полковник Торсти Астрен, это решение означает усиление охраны и надзора, а также привлечение личного состава для наблюдения за оперативной обстановкой.

По его словам, уровень готовности сил Финляндии установили на отметке «B», что соответствует второму пункту в четырехбалльной шкале угрозы — первый уровень «А» означает низкую опасность, а четвертый «D» говорит о самой высокой.

При этом председатель комитета финского парламента по обороне Илкка Канерва отметил, что увеличение уровня готовности сил страны связано с ростом напряженности вокруг Украины на фоне сообщений о возможном «вторжении» России.

«Мы были бы в особом положении, если бы сказали, что то, что происходит там (на Украине) или в Европе, вообще не имеет никакого отношения к нашему образу жизни. Да, это (повышение уровня готовности сил) знак того, что мы следим за развитием ситуации и осознаем, какие процедуры следует использовать здесь в будущем», — подчеркнул депутат.

Ранее в МИД России призвали западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.