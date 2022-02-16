В конгрессе США заявили о риске уничтожения американской демократии

Член Палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес обвинила республиканцев в серьезном давлении на политическую систему государства, пишет The Guardian. По ее словам, действия республиканцев создают риск того, что американская демократия просто перестанет существовать в течение 10 лет.

«Мы рискуем получить правительство, которое, возможно, позиционирует себя как демократию, но таковым не является. Мы уже видели предпосылки для этого, когда наблюдали атаку на право голоса в США (со стороны республиканцев) <…> У нас есть белая националистическая, реакционная политика, начинающая расти в критическую массу… продолжающийся изощренный захват наших демократических систем, чтобы превратить их в недемократические системы, и все это для того, чтобы отменить результаты, которые могут не понравиться правящей партии», — отметила Окасио-Кортес.

С точки зрения представительницы левого крыла Демпартии, политика республиканцев может вернуть США к законам Джима Кроу — расовой сегрегации, при которой меньшинства были лишены избирательных прав в ряде американских штатов.

«Это уже происходит в Техасе, где уже были предложены законы о лишении избирательных прав в стиле Джима Кроу», — добавила Окасио-Кортес, подчеркнув, что Белый дом делает недостаточно в этой ситуации, в особенности на фоне определенных проблем с принятием нового закона о защите избирательных прав американцев в конгрессе.

Ранее экс-президент США Джимми Картер предупредил, что Америка «на краю пропасти».