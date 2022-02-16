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Зюганова выписали из больницы

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председателя КПРФ Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», — сказал он журналистам.

11 февраля стало известно, что Геннадий Зюганов попал в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Как сообщал глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, лидер партии на несколько дней был помещен в больницу для профилактики. Соответствующее решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в России, а также перенесенных политиком в течение последних нескольких лет операций.

Накануне Зюганов рассказал, что чувствует он себя нормально, и анализы третий день подряд хорошие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал госпитализацию председателя ЛДПР Владимира Жириновского и председателя КПРФ Геннадия Зюганова.

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