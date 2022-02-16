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Дочь Назарбаева уже полтора месяца не появляется в парламенте

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Kazakhstan's Presidential Press Service/AP

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Дарига с января не появляется в мажилисе (нижней палате парламента). Об этом сообщает РИА «Новости».

Назарбаева — член партии «Нур Отан», бывший председатель сената парламента.

В пресс-службе мажлиса сообщили, что депутат «в настоящее время в отпуске», это якобы связано с затянувшейся реабилитацией после перенесенного коронавируса. Иные подробности не приводятся.

Ранее депутат мажилиса от правящей партии Казахстана «Нур Отан» Айдос Сарым заявил, что его коллега по партии Дарига Назарбаева, должна подать в отставку в связи с «ситуацией, которая привела к январской трагедии, и той авторитарной системой, которая сложилась в Казахстане». Он подчеркнул, что отставки в подобных ситуациях являются «нормальной мировой практикой».

Сарым заявил, что уже больше месяца не видел Назарбаеву в стенах парламента.

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