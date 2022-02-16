Сенат США готов ввести санкции против России в случае «агрессии»

Сенат Конгресса США поддержит введение американских санкций в отношении России в случае «агрессии» против Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление лидеров Демократической и Республиканской партий.

«Мы готовы полностью поддержать немедленное введение серьезных, жестких и эффективных санкций в отношении России, а также наложение жестких ограничительных и контрольных мер в отношении экспорта в Россию, и мы призываем наших союзников и партнеров в Европе и по всему миру присоединиться к нам», — говорится в заявлении.

Законодатели подчеркивают, что США продолжат оказывать украинскому народу гуманитарную поддержку и помощь в области экономики и обеспечения безопасности.

Ранее автор «матери всех санкций» против РФ, глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес рассказал, что разработка законопроекта зашла в тупик. Теперь конгрессмены ищут другие ограничения для России в случае ее вторжения на Украину.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.