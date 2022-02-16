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Американский новостной блог заподозрили в распространении российской пропаганды

AP: разведка США обвинила новостной блог в распространении российской пропаганды

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Американская разведка обвинила англоязычный новостной блог Zero Hedge в распространении неких пророссийских материалов. По мнению спецслужб, они были написаны якобы ассоциированными с разведслужбами РФ средствами массовой информации. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Утверждается, что Zero Hedge опубликовал материалы, написанные якобы контролируемыми Москвой средствами массовой информации.

По информации источников, речь идет о Фонде стратегической культуры РФ, подпавший в апреле 2021 года под американские санкции за предполагаемую связь с вмешательством в ноябрьские выборы 2020 года в США.

Zero Hedge опроверг такие обвинения. Руководство блога заявило, что старается «публиковать широкий спектр мнений, охватывающих обе стороны данной истории», и никогда «не сотрудничал с Россией и не имеет связей с разведслужбами».

Как пишет AP, Zero Hedge опубликовал материалы «Новостного фронта» и «ПолитНавигатора».

Указывается, что новостной сайт опубликовал большое количество статей, в которых обвинил Вашингтон в разжигании паники по поводу Украины.

Некоторые из этих материалов были написаны людьми, ассоциированными с Фондом стратегической культуры РФ, говорится в материале AP.

Также Zero Hedge резко критиковал президента США Джо Байдена и публиковал истории об обвинениях в неправомерных действиях его сына Хантера.

Ранее сенаторы обвинили ЦРУ в тайной слежке за американцами.

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