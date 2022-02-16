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В Воронеже по делу о мошенничестве задержан вице-спикер городской думы

В Воронеже вице-спикер гордумы подозревается в хищении более 9 млн рублей

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Правоохранители в Воронеже возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении заместителя председателя городской думы Алексея Пинигина. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, в 2018 году Пинигин получил от директора коммерческой фирмы 9,2 млн рублей за обещание в содействии по приемке работ по строительству социального объекта в Воронеже. При этом он не обладал полномочиями, позволяющими повлиять на это.

Полученными мошенническим путем денежными средствами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению», — сообщили в СК.

Сейчас вице-спикер гордумы задержан, допрошен следователем, свою вину он признал, уточнили в СК. В ближайшее время суд изберет Пинигину меру пресечения. Расследование продолжается.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 года колонии генерала Александра Оглоблина, ранее возглавлявшего одно из управлений Главного управления связи ВС РФ, по делу о хищении 1,6 млрд руб.

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