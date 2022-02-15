Шольц оценил заявление Путина о «геноциде» на Донбассе

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает, что понятие «геноцид» применимо к ситуации в Донбассе. Об этом сообщает телеканал Welt.

«Это сильное слово, но, если следить за российской прессой, оно не новое. Но это неверно, думаю, стоит четко сказать», — рассказал Шольц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает геноцидом происходящее в Донбассе.

Также офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Антон Микужис заявил, что народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе после гибели ополченца, которого застрелил украинский снайпер.

Накануне в министерстве госбезопасности ЛНР сообщили, что предотвратили теракт в центре Луганска.

Депутаты Государственной думы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Проект был одобрен большинством депутатов: за его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.