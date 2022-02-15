В ООН призвали избегать подстрекательства на фоне статей Mirror и Sun о вторжении РФ

Официальный представитель генсека Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что ООН считает важным не допускать подстрекательской риторики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В любой ситуации, будь то риск конфликта, говорим ли мы о нынешней ситуации, либо о других, подстрекательская риторика опасна и ее необходимо избегать. Важно, чтобы слова фокусировались на поиске дипломатического решения», — заявил Дюжаррик.

Ранее британский таблоид The Sun заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 03.00 по киевскому времени (04.00 мск) 16 февраля. Как пишет издание со ссылкой на «данные американской разведки», в «наступлении» должны участвовать 200 тыс. военных.

Накануне издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля «датой вторжения России на Украину». При этом в американском министерстве обороны данную информацию подтвердить не смогли.

Москва неоднократно отрицала все обвинения в подготовке «вторжения» на Украину. Российские власти подчеркивают, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.