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В МИД оценили утверждения министра Трасс о «вторжении» России «под чужим флагом»

Захарова назвала дезинформацией слова Трасс о «вторжении» России «под чужим флагом»

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МИД России/VK

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала дезинформацией заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс, что Россия может совершить «вторжение» на Украину «под чужим флагом». Об этом она сообщила в Telegram.

По словам Захаровой, продолжается «кормление» британскими властями местных журналистов и таблоидов относительно «вторжения» России на Украину, даже называются «точные» даты этого.

«Официоз британский просто не может позволить себе распрощаться с той версией, которую скормили средствам массовой «дезинформации» и пытаются спасти лицо неуклюжим способом — вроде и подтверждая ранее дававшиеся заверения и и при этом позволяя себе начать некое отступление назад и вбок и придумывание версий про некие «чужие флаги», — заявила представитель МИДа.

Ранее Лиз Трасс сообщила, что «вторжение» России на Украину остается весьма вероятным сценарием, передает The Independent.

Она также описала вероятный план «вторжения» российских войск без «опознавательных знаков», как это якобы было в 2014 году в Крыму, и затем с захватом Киева за несколько дней.

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