Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД оценили утверждения министра Трасс о «вторжении» России... 21:21
Фигуристка Щербакова рассказала о работе в команде Тутберидзе 21:18
В России объяснили причину задержки ратификации пограндоговора с Эстонией 21:17
Байден выступит с заявлением по Украине 21:08
В ООН призвали избегать подстрекательства на фоне статей Mirror и Sun... 21:03
Великова: Валиеву довели до такого, что она не может сделать любимый прыжок 21:00
CNN: Макрон просит Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР 20:47
Суд разрешил Навальному свидание с женой 20:47
В МИД РФ рассказали о подготовке ответа по гарантиям безопасности... 20:41
Британский ведущий назвал Олимпиаду запятнанной из-за выступления Валиевой 20:38

Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы на апрель

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину (парламент) Сербии, сообщает издание «Политика».

В ходе обращения к нации Вучич заявил, что на основании Конституции Сербии, закона «О президенте Сербии» и закона «О народных депутатах» по предложению правительства он издал указ о роспуске Народной скупщины. Президент также назначил выборы на 3 апреля.

Он призвал граждан принять участие в предстоящих выборах, проявить демократическую дееспособность страны и показать, насколько важно цивилизованно принимать планы и программы на будущее независимо от различных мнений.

Ранее председатель сербского правительства Ивица Дачич подписал решение о выборах советников скупщин городов и муниципалитетов также на 3 апреля.

В январе в Сербии прошел референдум об изменении конституции. Референдум проходил в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие. После одобрения изменений Брюссель обещал ускорить процесс евроинтеграции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть