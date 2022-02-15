Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лавров в разговоре с Блинкеном заявил о недопустимости агрессивной риторики... 19:49
Украинские специалисты «нашли» виновных в DDoS-атаках на Минобороны... 19:44
Американская журналистка о выступлении Валиевой: ее не должно быть здесь 19:40
Судью, разъезжавшего пьяным по Самаре, лишили особого статуса 19:38
Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по силовикам Украины после гибели... 19:34
Порошенко заявил, что Украина вправе отказаться от минских соглашений 19:33
На Украине сообщили о DDoS-атаке на сайт Минобороны и ВС 19:24
В ОКР объяснили, почему Валиева пропустила пресс-конференцию 19:19
В Китае рассказали, как РФ вынудила США отказаться от военной помощи Украине 19:14
Ученые придумали, как отредактировать геном клещей и сделать их незаразными 19:12

Азербайджан пообещал скоро арестовать главу Нагорного Карабаха за «теракты» во время войны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Баку в ближайшее время задержит и привлечет к следствию президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна по делу о ракетных ударах 2020 года. Об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов, передает портал Haqqin.

«Выдающий себя за главу так называемого «Нагорного Карабаха» Араик Арутюнян в ближайшее время будет задержан и привлечен к следствию», — сказал Авазов. По его словам, Азербайджан считает главу НКР обвиняемым по делу о четырех «терактах» против мирных жителей в Гяндже в октябре 2020 года.

Речь идет о ракетных обстрелах этого города во время карабахской войны, через неделю после обстрела Азербайджаном армянских гражданских кварталов в Степанакерте. Азербайджан заявляет, что в Гяндже погибли 26 мирных жителей, более 150 человек были ранены.

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновилась в конце сентября 2020 года, что стало продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения. 9 ноября того же года главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, а в регион были направлены российские миротворцы.

Ранее в январе 2022 года сообщалось, что в результате обстрела со стороны Азербайджана погибло три военных Армении.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть