Азербайджан пообещал скоро арестовать главу Нагорного Карабаха за «теракты» во время войны

Баку в ближайшее время задержит и привлечет к следствию президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна по делу о ракетных ударах 2020 года. Об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов, передает портал Haqqin.

«Выдающий себя за главу так называемого «Нагорного Карабаха» Араик Арутюнян в ближайшее время будет задержан и привлечен к следствию», — сказал Авазов. По его словам, Азербайджан считает главу НКР обвиняемым по делу о четырех «терактах» против мирных жителей в Гяндже в октябре 2020 года.

Речь идет о ракетных обстрелах этого города во время карабахской войны, через неделю после обстрела Азербайджаном армянских гражданских кварталов в Степанакерте. Азербайджан заявляет, что в Гяндже погибли 26 мирных жителей, более 150 человек были ранены.

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновилась в конце сентября 2020 года, что стало продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения. 9 ноября того же года главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, а в регион были направлены российские миротворцы.

Ранее в январе 2022 года сообщалось, что в результате обстрела со стороны Азербайджана погибло три военных Армении.