Украина прекратила транзит белорусского калия

Киев с 16 февраля временно прекращает транзит белорусского калия, сообщается на сайте железных дорог Украины.

При этом украинские железные дороги не указали длительность действия временного запрета. Ограничения накладываются на продукцию ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Беларусская калийная компания».

До этого с 1 февраля перевоз белорусских калийных удобрений через свою территорию остановила Литва. Это стало следствием введенных в августе 2021 года санкций США: Вильнюс поддержал политическое решение союзника, чтобы избежать каких-либо рисков.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал ответные меры Минска после прекращения транзита белорусского калия через Литву. Решение будет симметричным и аналогично коснется железнодорожного транспорта.