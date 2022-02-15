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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина прекратила транзит белорусского калия

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Киев с 16 февраля временно прекращает транзит белорусского калия, сообщается на сайте железных дорог Украины.

При этом украинские железные дороги не указали длительность действия временного запрета. Ограничения накладываются на продукцию ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Беларусская калийная компания».

До этого с 1 февраля перевоз белорусских калийных удобрений через свою территорию остановила Литва. Это стало следствием введенных в августе 2021 года санкций США: Вильнюс поддержал политическое решение союзника, чтобы избежать каких-либо рисков.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал ответные меры Минска после прекращения транзита белорусского калия через Литву. Решение будет симметричным и аналогично коснется железнодорожного транспорта.

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