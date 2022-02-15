Передававший ядерные секреты США в бутерброде с маслом инженер признал вину

Инженер-ядерщик ВМС США Джонатан Тоббе, который обвиняется в попытке передать секретные данные о ядерных технологиях иностранному правительству, признал свою вину, сообщили в Минюсте США.

В ведомстве уточнили, что Тоббе заключил сделку с ФБР и признал сговор со своей женой Дианой.

«Виновен, Ваша честь», — ответил Тоббе на вопрос федерального судьи в штате Западная Вирджиния, пишет The Washington Post.

Тоббе и его супруга обвиняются в передаче данных о конструкции американских атомных подводных лодок иностранному государству. Инженер почти на протяжении 10 лет работал над ядерной силовой установкой для подводных лодок ВМС США.

Издание отмечает, что он связался с правительством неназванной страны и предложил приобрести у него информацию, а также подготовил инструкцию, как вести с ним секретную переписку. Человек, который переписывался с Тоббе от имени иностранного государства, был агентом ФБР под прикрытием. В Мирюсте уточнили, что информация о конструкции двигателей атомных подводных лодок относится к особо охраняемым.