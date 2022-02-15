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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Постпред РФ предупредил Украину о последствиях нападения на Россию

Постпред РФ при ЕС Чижов: Россия ответит в случае нападения на нее Украины

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует предпринимать действия против Украины в том случае, если не будет провокаций с украинской стороны, сообщает газета The Guardian.

«Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим», — заявил Чижов.

Он отметил, что атакой на Россию будет считаться, в том числе, нападение на российских граждан.

Ранее в самопровозглашенной ДНР назвали число жителей с российскими паспортами.

В августе 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не нарушает международное право, когда выдает паспорта жителям ДНР и ЛНР. По его словам, за последнее время стали чаще появляться версии, что паспортизация самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик идет вразрез с международным правом.

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