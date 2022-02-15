Глава МИД Афганистана оценил отношения с Россией

Кабул и Москва не обсуждали признание новой власти в захваченном талибами (организация запрещена в России) Афганистане, однако между странами сложились нормальные взаимоотношения, заявил глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки, передает РИА «Новости».

Мутаки заявил, что ни Афганистан, ни Россия пока не выдвигали никаких условий для признания, но у стран — хорошие отношения. Он напомнил, что в Кабуле находится посольство России, а в Москве находится посольство Афганистана, тем не менее отметив, что особых условий для дипломатов нет.

Отвечая на вопрос журналиста, глава афганского МИД отметил проблемы с финансированием зарубежных представительств, в том числе в России.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что в Афганистане находится свыше 6 тыс. бойцов «Исламского государства» (организация запрещена в России), вооруженные американским оружием.