В США рассказали о «расплате» Киева за поддержку Вашингтона

Корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер считает, что истерия вокруг приписываемых России «планов вторжения» стала «расплатой» для Украины за корыстные интересы ее руководства. Об этом он написал в своем Twitter.

Журналист со ссылкой на источник в окружении украинского президента Владимира Зеленского заявил, что США впервые предупредили его команду о риске «российской агрессии» минувшей осенью. По его словам, американцы думали, что она случится с вероятностью 80%.

«Украинцы на это не купились», — указал Шустер.

При этом, как отметил журналист, Киев принял решение воспользоваться ситуацией и добиться поддержки от Запада.

«Они (украинские власти — «Газета.Ru») увидели для себя возможность — «больше помощи и внимания» — и решили подыграть. Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много», — добавил корреспондент.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты пытаются ввести мировое сообщество в заблуждение относительно истинного положения дел вокруг Украины, а также причин нынешней глобальной напряженности.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.