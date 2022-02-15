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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США рассказали о «расплате» Киева за поддержку Вашингтона

Журналист Time Шустер заявил, что истерия вокруг «российского вторжения» стала расплатой за корысть Украины

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер считает, что истерия вокруг приписываемых России «планов вторжения» стала «расплатой» для Украины за корыстные интересы ее руководства. Об этом он написал в своем Twitter.

Журналист со ссылкой на источник в окружении украинского президента Владимира Зеленского заявил, что США впервые предупредили его команду о риске «российской агрессии» минувшей осенью. По его словам, американцы думали, что она случится с вероятностью 80%.

«Украинцы на это не купились», — указал Шустер.

При этом, как отметил журналист, Киев принял решение воспользоваться ситуацией и добиться поддержки от Запада.

«Они (украинские власти — «Газета.Ru») увидели для себя возможность — «больше помощи и внимания» — и решили подыграть. Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много», — добавил корреспондент.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты пытаются ввести мировое сообщество в заблуждение относительно истинного положения дел вокруг Украины, а также причин нынешней глобальной напряженности.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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