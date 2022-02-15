Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева

Российский сенатор Алексей Пушков удивился, что власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов. Своими размышлениями он поделился в персональном Telegram-канале.

Украинские власти, «судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят» в Вашингтоне, и даже пытаются опровергать американскую информацию и не реагируют на реальные действия заокеанских партнеров, написал российский политик. Он назвал политику Киева поразительной.

По мнению Пушкова, перенос американского посольства из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности президента Украины Владимира Зеленского. Такой шаг, по словам представителя России, показывает, что Штаты перестали считать Киев столицей Украины.

«Но в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию», — заключил сенатор.

Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что американское диппредставительство на Украине временно переезжает из Киева во Львов. Он отметил что американские дипломаты продолжат координировать с украинскими властями усилия, направленные на деэскалацию напряженности на российско-украинской границе.

Госдеп приказал уничтожить все компьютеры в посольстве США в Киеве. Утверждается, что ведомство распорядилось уничтожить сетевое оборудование, компьютерные рабочие станции, вывести из строя телефонную систему.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к уехавшим за границу гражданам, заявив, что если они не вернутся в течение суток, то страна сделает «серьезные выводы».