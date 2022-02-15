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Зампредставителя России при ООН оценил сообщения о «вторжении» России на Украину 16 февраля

Зампредставителя России при ООН Полянский: у России нет причин вторгаться на Украину

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AP

Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России нет причин вторгаться на Украину 16 февраля. Об этом он сообщил телеканалу Channel 4.

«Насколько мне известно — нет, и я не вижу причин для этого», — сказал он.

Ранее в западных СМИ озвучивали конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину. Немецкое издание Spiegel сообщало, что «нападение России» произойдет 16 февраля. В самом Киеве не нашли предпосылок для этого, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства, что «вторжение» 16 февраля неминуемо, а затем в обращении к нации сказал, что день, которым Украину «пугают вторжением», он распорядился именовать Днем единения.

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