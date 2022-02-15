Советник трех президентов США предрек раскол страны

Соединенные Штаты не пройдут очередную «проверку на прочность» из-за обилия политических оппонентов. Такую точку зрения выразил старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. Своим мнением он поделился на страницах The American Conservative.

«У нас было все и сразу. Мы были «незаменимой державой». Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою «доброжелательную гегемонию» остальному человечеству», — указал советник. Но затем добавил, что, создавая «новый мировой порядок», Вашингтон последовательно ввязался в войны.

«Теперь уже мы сами истекаем кровью, отвлекаемся, истощаем себя и идем к расколу», — заключил Бьюкенен.

Он напомнил о лозунге 70-х годов «Возвращайся домой, Америка».

По его мнению, Белый дом нажил себе сильных геополитических оппонентов, в числе которых оказались Россия и Китай, и не сможет бороться с такими противниками одновременно.

Ранее стало известно о попытке Госдепа сорвать визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву — к такому выводу пришли авторы местной газеты Folha de S. Paulo, которые также рассказали о подобных шагах в отношении аргентинских властей. Можно ли трактовать действия Вашингтона как попытку сделать из Москвы дипломатического «изгоя», и при чем здесь отношения России с крупнейшими латиноамериканскими державами — разбиралась «Газета.Ru».