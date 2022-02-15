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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Белом доме ответили на вопрос о возможном визите Байдена на Украину

Белый дом: Байден не планирует визита на Украину

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Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину, несмотря на приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать», — сказала она.

Ранее Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил ему посетить Украину.

Отмечается, что положительного ответа от Байдена не последовало. Собеседник телеканала отметил, что визит американского президента в Киев на фоне текущего кризиса крайне маловероятен.

До этого президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе.

Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и дал понять, что Вашингтон вместе со своими союзниками и партнерами быстро и решительно ответят на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

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