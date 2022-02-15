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Лавров провел переговоры с генсеком ООН

Лавров сообщил Гутерришу о проблемах у постпредства при ООН из-за действий США

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МИД РФ/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по видеосвязи подробно проинформировал его об идущих переговорах России со странами — членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности. Также на переговорах поднимались вопросы о ситуациях в Сирии, Ливии и на Балканах. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

В сообщении сказано, что российская сторона обменялась с представителем ООН мнениями по ряду актуальных международных сюжетов: Сирия, Ливия, деятельность Миссии ООН в Косово, председательство России в Совете Безопасности ООН в феврале.

Лавров указал генсеку на проблемы, с которыми сталкивается российское постпредство ООН в США из-за невыполнения американской стороной своих обязательств.

Соединенные Штаты не выполняют свои обязательства по Соглашению о центральных учреждениях всемирной организации в том, что касается возвращения заблокированных американцами официальных помещений постпредства, указал Лавров. Он добавил, что также не выполняется выдача виз сотрудникам и членам российских делегаций, участвующим в работе Генассамблеи и ее главных комитетов.

Ранее сообщалось, что постпред при ООН Василий Небензя заявил о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники российского представительства. Американское посольство в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг с середины мая прошлого года, из-за чего дипломаты, которым нужно выехать из США по неотложным обстоятельствам, потом не могут вернуться на работу.

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