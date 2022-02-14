Зеленский опроверг слухи об отъезде супруги

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram видео с женой Еленой, опровергающее слухи о ее отъезде с Украины.

«Всем добрый вечер. Четырнадцатое февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине», — сказал глава государства.

Первая леди поздравила украинцев с Днем всех влюбленных, который отмечается сегодня, 14 февраля, и призвала соотечественников любить друг друга и родину.

Ранее лидер фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что внесет законопроект, запрещающий чиновникам покидать Украину, если в стране действует военное положение.

До этого Зеленский обратился к уехавшим за границу гражданам, заявив что если они не вернутся в течение суток, то страна сделает «серьезные выводы». Как написала «Украинская правда» за воскресенье, 13 февраля, из Украины вылетело порядка 20 частных самолетов и чартерных рейсов с бизнесменами на борту.