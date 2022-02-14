На Украине хотят запретить чиновникам выезжать за границу в случае войны

Глава президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия намерен внести законопроект о запрете чиновникам покидать Украину, если в стране действует военное положение. Слова парламентария приводит РИА «Новости».

Сегодня-завтра я зарегистрирую законопроект, в котором будет указано, что в случае введения чрезвычайного или военного положения чиновникам всех категорий и народным депутатам запрещено выезжать за границу. С учетом того, что сейчас происходит и что депутаты уезжают, потому что боятся, то тогда нужно еще вписать туда норму о лишении их мандата», — сказал Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к уехавшим за границу гражданам, заявив что если они не вернутся в течение суток, то страна сделает «серьезные выводы»

До этого «Украинская правда» написала, что украинские бизнесмены покидают страну с помощью чартерных рейсов и частных самолетов. По данным журналистов, только за воскресенье, 13 февраля, из Украины было осуществлено порядка 20 вылетов.