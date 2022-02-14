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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» с партнерами из-за «войны» с Россией

Зеленский: Украина «поскандалила» с тремя партнерами из-за нагнетания темы «войны» с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании его фракции «Слуга народа» в Верховной раде заявил, что Украина «поскандалила» с тремя странами-партнерами из-за нагнетания темы якобы готовящейся войны с Россией, передает «Страна.ua».

По информации издания, Зеленский пытался объяснить присутствующим, что Украиной «играют», но она сопротивляется, и призвал показать своим примером, что убегать не стоит.

«Президент сказал, что запретить уезжать не может, но зато мы потом встретим их при въезде. Президент попросил эти две недели забыть про ссоры внутри фракции и объединиться», — рассказал собеседник издания.

Ранее Зеленский в своем обращении к гражданам Украины заявил, что Украину «пугают большой войной» и не в первый раз назначают дату военного вторжения, однако сегодня Украина сильна как никогда. Также украинский лидер подчеркнул, что 16 февраля, которое предрекли как «день нападения» на Украину, станет Днем единения и об этом уже подписан соответствующий указ. Согласно документу, с 1 марта будет повышено денежное обеспечение украинских военнослужащих на 30% и доведение до 20% — у военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Нацгвардии Украины.

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