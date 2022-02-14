Генсек ООН Гутерриш и Лавров обсудили невыдачу виз США дипломатам России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которых в том числе обсуждались проблемы с выдачей виз США российским дипломатам. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

«Вдобавок к теме Украины они также обсудили другие вопросы: Ливию, Сирию и также продолжающуюся проблему выдачи виз между принимающей страной и РФ», — уточнил Дюжаррик.

Переговоры, по его словам, продлились более 20 минут.

Представитель генсека ООН также подчеркнул, что Гутерреш по-прежнему считает, что войны на Украине не будет.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия может вторгнуться на Украину в течение 48 часов. Он призвал все стороны к диалогу, а российское правительство — избежать «катастрофической ошибки для России».

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что не видит предпосылок для широкомасштабного вторжения России 16-17 февраля. Он подчеркнул, что ситуация находится «абсолютно под контролем», сектор безопасности и обороны Украины готов к любым вызовам.