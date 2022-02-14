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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский дал уехавшим украинцам 24 часа на возвращение

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, покинувшим страну, и заявил, что если они не вернутся в течение суток, то государство сделает «серьезные выводы». Трансляция брифинга велась в Facebook Офиса президента.

«Хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов — они уже туда [за границу] кого-то из своих родных привезли — чтоб они [депутаты] все-таки вернулись в государство. Считаю, что они должны вернуться», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что считает ошибочным отъезд дипломатов ряда стран в Западную Украину.

«Есть Украина, и она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то есть, то это будет везде», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что эвакуация США своих дипломатов с Украины является «неправильными и чрезмерными шагами». Кроме того, он указал, что в США ошибаются, нагнетая информационную обстановку со «вторжением» России.

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