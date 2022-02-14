Зеленский назвал ошибочным переезд посольств на запад Украины

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что посольства некоторых стран совершили ошибку, приняв решение о переезде из Киева в западную часть Украины. Трансляцию в Facebook вел офис украинского лидера.

«Большая ошибка, что некоторые посольства, это их решение, переезжают на Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах (езды)», — заключил Зеленский.

В ходе выступления президент опроверг сообщения ряда СМИ о том, что его семья улетела с Украины. По его словам, глава государства и его семья должны демонстрировать пример того, как нужно себя вести в такое нелегкое время.

«С приятной части начну отвечать: моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной. И это без пафоса. Я — президент, моя жена — не просто жена, она первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных. Но я считаю, принципиальная вещь. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты — украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине», — отметил глава украинского государства, подчеркнув, что все мы с вами живем в «великое время».

Ранее стало известно, что Украину покидают местные олигархи и бизнесмены при помощи чартерных рейсов и частных самолетов. Также отмечается, что как минимум восемь предпринимателей, среди которых есть депутаты Рады, уже уехали из страны до этого.