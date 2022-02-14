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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Латвия видит угрозу собственной безопасности в случае российско-украинской войны

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Сергей Мелконов/РИА «Новости»

Если Россия решит напасть на Украину, Латвия неминуемо столкнется с определенными рисками для безопасности, заявил 14 февраля в эфире Латвийского телевидения государственный секретарь Министерства обороны страны Янис Гарисонс. Его слова приводит издание eng.lsm.lv.

«Россия все больше концентрирует свои вооруженные силы у границ Украины, и на этой неделе эти силы приведены в наивысшую боевую готовность. Активная фаза военной подготовки проходит и в Белоруссии. В настоящее время очень высок риск принятия решения о нападении на Украину», — заявил представитель ведомства.

Таким образом, Министерство обороны выделило потенциальные угрозы для республики, которая находится вблизи потенциального театра военных действий. Чиновник считает, что страна также может быть подвергнута кибератакам и стать жертвой различных информационных кампаний.

Ранее стало известно, что на этой неделе Литва примет от Германии дополнительный контингент в состав сводного батальона НАТО. Отмечается, что дополнительное число военнослужащих будет направлено в балтийское государство из-за ситуации на границе с Украиной и «ухудшения положения в сфере безопасности в регионе».

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