Сенатор объяснил отъезд олигархов с Украины

Массовой отъезд олигархов из Украины говорит о нарастающей панике в стране, при этом в большей степени бизнесмены боятся не начала войны с Россией, а провокаций со стороны Соединенных Штатов, рассказал член международного комитета Совфеда Сергей Цеков «Ленте.ру».

«Они (бизнесмены - прим. ред.) поняли, что американцы с компанией пытаются превратить Украину в поле битвы, подталкивая на конфликт», — сказал Цеков.

Политик подчеркнул, что США зашли слишком далеко в нагнетании ситуации между Украиной и Россией, поэтому опасения людей связаны с возможными провокациями со стороны Штатов.

«Это может свидетельствовать о том, что они не столько России боятся, сколько американцев. Они не боятся, что у них отберут деньги, а вот конфликта — да», — подчеркнул сенатор.

Накануне, 13 февраля, было зафиксировано порядка 20 чартеров с украинскими бизнесменами покидающими страну. Еще минимум восемь предпринимателей покинули страну ранее.

При этом «Украинская правда» сообщила, что бизнесмены и олигархи вернутся в страну в ближайшее время.